Dodelijke massapaniek in discotheek veroorzaakt door traangas: Italiaanse politie pakt nieuwe verdachten op SVM

03 augustus 2019

16u44

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie heeft vorige nacht zeven mensen opgepakt die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de paniek die in december uitbrak in een discotheek. Daarbij vielen zes doden. Dat meldt het Italiaanse gerecht.

Bij de massapaniek voor het optreden van de Italiaanse rapper Sfera Ebbasta kwamen in december 2018 vijf jongeren en een moeder om. Tientallen bezoekers raakten gewond. De feiten deden zich voor in Corinaldo (provincie Ancona; nvdr) in de regio De Marken.

De paniek ontstond nadat een 16-jarige jongeman traangas in de discotheek verspreidde. "Zes mensen zijn opgepakt omdat ze mogelijk deel uitmaken van een georganiseerde bende die traangas gebruikt in discotheken om vervolgens waardevolle voorwerpen te stelen", zegt Monica Garulli van het parket.

Het gaat om jongeren tussen 19 en 22 jaar oud. De zevende opgepakte persoon wordt verdacht van heling.

Het onderzoek wordt voortgezet.

