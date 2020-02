Dodelijke confrontaties in Oekraïens grensgebied zetten domper op vredesproces TT

18 februari 2020

16u42

Bron: Belga 0 Zeker één Oekraïense soldaat is omgekomen bij een confrontatie in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland. Er vielen ook meerdere gewonden, zo meldt de Oekraïense zijde. Het vormt een domper op het vredesproces.

Het Oekraïense leger meldt een heropflakkering van confrontaties in vier steden in de regio Luhansk. De Oekraïense militairen zeggen in een persbericht dat ze het vijandelijke vuur meteen en afdoende hebben beantwoord en nu de regio onder controle hebben. Er zou ook een militair van de pro-Russische rebellen zijn omgekomen.

Van de kant van de rebellen wordt gemeld dat er twee Oekraïense militairen zijn gedood. Beide zijden beschuldigen elkaar ervan het vredesproces stokken in de wielen te willen steken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had vorige week nog een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin om over het vredesproces te overleggen.

Twee maanden geleden ontmoetten de twee elkaar in Parijs om voor het eerst over vrede te spreken. In de conflicten tussen beide landen die zes jaar geleden uitbraken zijn inmiddels 13.000 mensen omgekomen.

