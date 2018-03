Dodelijke brand treft toeristenhotel in Manilla sam

18 maart 2018

11u35

Bron: anp/belga 0 Op de Filipijnen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen bij een brand in een groot toeristenhotel in de hoofdstad Manilla. Zes anderen raakten gewond, terwijl nog minstens 19 mensen ingesloten zitten.

Het Waterfront Manila Pavilion Hotel met 350 kamers ligt in het toeristische district Ermita van Manilla. Het gebouw dateert uit 1968 en ondergaat sinds vorig jaar een grondige renovatie. De brandweer gaat ervan uit dat de brand uitbrak tijdens die renovatiewerken.

Hoeveel mensen precies in het gebouw waren, is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zeggen alleen dat behalve de ingesloten mensen iedereen in veiligheid is gebracht.

De mensen die nog in het hotel vastzitten zijn in leven en staan in voortdurend contact met de reddingswerkers, aldus een woordvoerder. Die zoeken een manier om hen eruit te krijgen.

Achttien brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te blussen.

President Rodrigo Duterte inspecteerde de getroffen buurt vanuit de lucht.