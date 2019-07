Dodelijke brand in Duitse ero-sauna vermoedelijk aangestoken mvdb

15 juli 2019

21u51

Bron: ANP 0 De brand in een Duitse erotische saunaclub waardoor een 64-jarige Nederlander om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de Duitse politie.

De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag uit in de club in de plaats Hamminkeln (Noordrijn-Westfalen) vlak bij de Nederlandse grens. Reddingswerkers hebben vergeefs geprobeerd de man te reanimeren.De sauna is volledig verwoest.

De politie van Duisburg doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Vandaag is de club nog verder onder de loep genomen en zijn sporen veiliggesteld. Tijdens het blussen zijn drie mannen aangehouden die de bluswerkzaamheden verstoorden. Ze hadden blusslangen gepakt om elkaar nat te spuiten. De drie hebben de nacht in de cel doorgebracht.

#Wesel #Hamminkeln Brand in Saunaklub: Männer nehmen Feuerwehr die Schläuche weg https://t.co/acEuiZtAne via @SPIEGELONLINE Andreas Barchfeld(@ BarchfeldHH) link