Dodelijke bacterie rukt op in Nederland: 11 doden, 57 ernstig zieken Marcia Nieuwenhuis

30 mei 2018

11u42

Bron: AD.nl 0 Het aantal Nederlanders dat is besmet met een tot 2015 nog zeer zeldzame meningokok-bacterie is fors gestegen. Dit jaar zijn er 57 mensen op de intensive care van het ziekenhuis beland en zijn er elf mensen overleden.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het AD bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opvroeg over meningokokken type W. Nederland stevent dit jaar af op een recordaantal besmettingen. Nu al evenaart het aantal doden het totaal van 2017. In de eerste vier maanden van 2017 werden 27 mensen in het ziekenhuis opgenomen. In dezelfde periode van dit jaar waren dat er 50. In de jaren voor 2015 ging het om zo'n 4 besmettingen per jaar en overleed er niemand.

Sinds oktober 2015 zijn er 28 patiënten dood gegaan. Waar eerder vooral ouderen getroffen werden, worden nu ook kinderen ziek. Vorige week overleed een 14-jarig meisje uit Wijk bij Duurstede aan meningokokken. Ook de 23-jarige Liza werd getroffen, en kroop door het oog van de naald. De bacterie kostte haar haar onderbenen.

Razendsnel

De meningokok-bacterie leeft in keel- en neusholten en verspreidt zich via kleine druppeltjes door de lucht. De meeste mensen worden er niet ziek van. Maar bij sommigen kan de meningokok zich razendsnel verspreiden, bloedvergiftiging veroorzaken en het hersenvlies aantasten. "Binnen 24 uur kan iemand komen te overlijden", verklaart hoofd van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis Arie van der Ende.

Wat opvalt is de hoge mortaliteit: de sterfte ligt met 15 procent erg hoog en dat is zorgelijk. Arie van Emden

Levensgevaar

De meningokokkenexpert noemt de situatie 'zorgelijk'. "Wat opvalt is de hoge mortaliteit: de sterfte ligt met 15 procent erg hoog.'' Hij benadrukt dat tientallen mensen in levensgevaar waren. "Deze mensen houden blijvende schade over aan hun infectie. Dat kan hersenschade zijn, of bijvoorbeeld armen of voeten die afsterven als gevolg van bloedvergiftiging.''

Om de verspreiding van het dodelijke type W tegen te gaan, besloot het Nederlandse kabinet in september om zowel baby's van 14 maanden als 14-jarigen hiertegen in te laten enten. Maar door een tekort aan vaccins moeten 14-jarigen nu tot oktober wachten voor zij hun inenting krijgen. "Het is heel erg belangrijk dat de 14-jarigen gevaccineerd gaan worden'', betoogt Van der Ende.

Plotselinge koorts

Plotselinge hoge koorts, sufheid, misselijkheid, diarree of een stijve nek kunnen wijzen op meningokokken. Van der Ende: "Wat vaak voorkomt is nekstijfheid, het niet de kin op de borst kunnen krijgen. Bij sepsis moet je letten op vlekjes op de huid die niet wegdrukbaar zijn.'' Bij die klachten moeten mensen direct contact opnemen met de huisarts.