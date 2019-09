Dodelijk slachtoffer en schade door tyfoon Lingling in Zuid-Korea, Kim Jong-un hekelt amateurisme autoriteiten in voorbereiding bvb

07 september 2019

13u47

Bron: Belga 0 De tyfoon Lingling heeft in Zuid-Korea het leven gekost aan een vrouw. Door het natuurgeweld waren bijna 300 vluchten geschrapt, zijn 40 gebouwen beschadigd en zaten duizenden gezinnen zonder elektriciteit.

Volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap kwam de vrouw om het leven in Boryeong, waar hevige wind huishield. Op het zuidelijke eiland Jeju en in de zuidwestelijke provincie Jeolla was de stroomvoorziening verstoord voor ongeveer 30.000 gezinnen. Parken en dierentuinen bleven gesloten vanwege de hevige wind.

Heel Zuid-Korea was getroffen door de tropische storm, die nu noordwaarts trekt over het schiereiland.

Lingling is de dertiende tyfoon die het schiereiland dit jaar trekt.

“Amateurisme”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft het amateurisme gehekeld van de autoriteiten in zijn land in de voorbereiding op de naderende tyfoon Lingling, zo bericht de Noord-Koreaanse staatspers. Volgens het Zuid-Koreaanse meteorologisch agentschap komt de storm deze namiddag aan in Noord-Korea.

De Noord-Koreaanse leider organiseerde gisteren een spoedvergadering, waarin hij waarschuwde voor de gevaren van de tyfoon. Ook betreurde hij een gebrek aan voorbereiding van de autoriteiten, aldus het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA.

De Noord-Koreaanse verantwoordelijken “behouden dezelfde houding en zijn machteloos tegenover de tyfoon, onbewust van de ernst en totaal ontspannen”, aldus Kim Jong-un.