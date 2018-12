Dodelijk ongeval op terugweg van doopsel was mogelijk het gevolg van verkeersruzie Angelique Mulders

24 december 2018

16u38

Bron: AD.nl 0 Bij een zwaar ongeval op de N210 bij Lekkerkerk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland zijn gistermiddag twee doden gevallen. Vier broers en de vriendin van een van hen waren op de terugweg van een doopsel toen ze op de snelweg mogelijk verwikkeld raakten in een verkeersruzie. De tol bleek enorm zwaar: een van de broers en de vrouw lieten het leven, een andere broer ligt in een coma.

Een van de broers overleed ter plaatse, de vrouw stierf gisteravond in een ziekenhuis. Beide dodelijke slachtoffers zijn 29 jaar oud. Alle inzittenden van de verongelukte blauwe auto komen uit Lekkerkerk. Twee broers zitten bij de vrijwillige brandweer in het dorp. Een van die broers ligt nog in coma.

Bij het ongeval waren twee personenauto's en een bestelwagen betrokken. Een politiewoordvoerder zegt ‘alle scenario's open te houden’ in het onderzoek, maar vermoedelijk is het ongeval het gevolg van een verkeersruzie. De politie doet op Facebook een oproep naar getuigen.

Volgens burgemeester Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard waren de slachtoffers op de terugweg van een doop. Inwoners van Lekkerkerk verklaarden tegenover deze krant vandaag dat het om de doop van een kind van een zus van de getroffen broers ging.

De politie heeft na het ongeval de bestuurder van de andere personenauto aangehouden. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Krimpen aan den IJssel. Hij raakte niet gewond en zit, aldus een politiewoordvoerder vanmiddag, nog vast. Bij hem is bloed afgenomen om te kijken of hij onder invloed was. De uitslag van de bloedtest komt volgens dezelfde politiewoordvoerder niet voor Kerstmis binnen.

Collega’s geschokt

“Dit hakt er behoorlijk in. Dit moeten we niet vaker meemaken,” reageert ploegchef Robert Batenburg namens de vrijwillige brandweer in Lekkerkerk. Hij en zijn team zijn flink aangeslagen door het ongeluk. “Het gaat niet goed met ons, natuurlijk”, zegt Batenburg. “Maar we hebben ontzettend veel steun aan elkaar. We hebben lang bij elkaar gezeten en uit het hele land krijgen we steun van andere korpsen. Dat doet ons deugd.”

Een woordvoerder van brandweer Hollands Midden zegt niet te weten hoe het precies gaat met de brandweerman die in coma wordt gehouden. “Meer weten wij ook nog niet. Doorgaans wordt iemand in coma gehouden om herstel te bevorderen. We zullen af moeten wachten.”