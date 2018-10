Dodelijk ongeval net over Belgische grens krijgt onverwachte wending: meisje van 15 zat achter het stuur Jeroen De Vreede

02 oktober 2018

09u25

Bron: AD.nl 2 Justitie in Nederlands Limburg verdenkt een 15-jarige meisje ervan de bestuurder te zijn geweest ten tijde van een dodelijk auto-ongeval. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant De Limburger. Bij het ongeval in maart kwam een ander 15-jarige meisje om het leven.

De auto met vier jongeren knalde op de fatale nacht in maart tegen een boom in Echt in de Nederlandse provincie Limburg, juist over de Belgische grens. Volgens justitie zat niet de 29-jarige man die de schuld op zich nam achter het stuur, maar zijn 15-jarige zusje.



Kelly zou tien dagen later 16 geworden zijn, maar zij stierf in de wagen. Een 14-jarige vriendin raakte zwaargewond. Achter het stuur zat - zo blijkt nu uit het politieonderzoek - hun 15-jarige vriendin. Na het ongeluk had een 29-jarige man verklaard dat hij de wagen had bestuurd, zo bevestigt de politie.

Filmen met smartphone



Het viertal reed die avond en nacht rondjes in de auto van de 29-jarige man. Hij en zijn zusje zaten voorin, de twee vriendinnen op de achterbank. Het viertal filmde de rit met hun smartphone. Op het beeldmateriaal is te zien dat het 15-jarige meisje de grijze Peugeot bestuurt, een van die filmpjes is luttele seconden voor de fatale klap gemaakt.

Justitie gaat het minderjarige meisje vervolgen voor het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en letsel tot gevolg. Ook de broer moet voor de rechter komen wegens medeplichtigheid.

Geruchten

De Limburger sprak de afgelopen tijd met diverse betrokkenen. De vader van Kelly voelt de pijn tot op het bot. "Wat me het meest zeer doet, is dat mijn dochter dood is en dat iemand heeft gelogen over wat er is gebeurd’’, zegt vader Peter. "Ik heb altijd al vermoed dat het verhaal niet klopte, ook omdat er veel geruchten daarover de ronde deden. Ik ben opgelucht dat de waarheid nu naar boven komt, maar ik blijf met veel vragen zitten. Daarom neem ik een advocaat in de arm.”



Ook de ouders van het 14-jarige gewonde meisje voelen opluchting. Hun advocaat Ludo Hameleers: "De ouders zijn blij dat de juiste toedracht is vastgesteld en complimenteren de politie. Voorop staat het herstel van hun dochter. Het blijft voor alle betrokkenen een groot drama.”



De advocaat van de twee verdachten wilde gisteren niet reageren.

