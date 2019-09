Dodelijk koolmonoxide-incident in Nederland: bewoners staken barbecue aan in huis mvdb

13 september 2019

07u52

Bron: AD.nl 3 De koolmonoxide waaraan woensdagochtend een man overleed in een woning in het Nederlandse Doesburg (provincie Gelderland) kwam vrij doordat de bewoners in huis een houtskoolbarbecue hadden aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Eerder werd gedacht dat gebreken aan de centrale verwarming-installatie hadden geleid tot de koolmonoxidevergiftiging, maar dat blijkt dus niet het geval.

Bij onderzoek aan de installatie zijn geen gebreken geconstateerd die het vrijkomen van koolmonoxide zouden kunnen hebben veroorzaakt, laat de politie weten. De koolmonoxide kwam, naar nu is gebleken, wel vrij doordat de bewoners een houtskoolbarbecue aanstaken in hun huis.

De vader, moeder en één van hun kinderen werden woensdagochtend in hun woning in Doesburg (een stadje met meer dan 11.000 inwoners) in kritieke toestand gevonden. Zij waren het slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging. De 61-jarige vader van het gezin is aan de vergiftiging overleden. Moeder(45) en een zoontje (7) werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren inmiddels buiten levensgevaar.

De woning, een rijhuis aan de Monseigneur Bekkerslaan in Doesburg, is een opvanglocatie voor asielzoekers. In het pand waren in de nacht van dinsdag op woensdag veertien mensen aanwezig. Zij behoren tot één gezin. De elf andere gezinsleden hoefden niet naar het ziekenhuis.

