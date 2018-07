Dodelijk gif gestolen uit Nederlands museum Arne Adriaenssens

04 juli 2018

15u46

Bron: Telegraaf 1 In het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is het dodelijke gif curare gestolen. Het toxische middel zat in een kluis die integraal door de daders is meegenomen. Van de dieven is voorlopig nog een spoor.

In de nacht van dinsdag op woensdag is in het Zuid-Nederlandse Leiden een blokje ‘curare’ gestolen. Dat is een pijlgif dat door Zuid-Amerikaanse stammen wordt gebruikt tijdens de jacht. Het toxische middel zat in een kluis die in het depot van Rijksmuseum Boerhaave werd bewaard. De kluis werd integraal door de inbrekers meegenomen.

De curare is een klein zwartblokje ter grote van een suikerklontje. In de kluis werd het in een glazen pot bewaard uit veiligheidsoverwegingen. Het product is zo giftig dat één enkele aanraking al dodelijk kan zijn.

Van de dieven is er voorlopig nog geen spoor. Noch is het duidelijk of ze wisten wat er in de kluis zat toen ze ze meenamen.