Dodelijk busongeval in Warschau: minstens één dode en meerdere gewonden YV

25 juni 2020

14u44

Bron: Belga 0 Bij een zwaar ongeval met een stadsbus in de Poolse hoofdstad Warschau zijn donderdag minstens één dode en zestien gewonden gevallen, zo bevestigde Lukasz Szumowski, de Poolse minister van Volksgezondheid. Bij de gewonden zijn er vijf zwaar aan toe. Hun toestand is kritiek.

De bus reed door de vangrails van de Grota-Roweckibrug in het noordoosten van de stad, waarbij het voorste gedeelte meters lager in de afgrond is terechtgekomen. Het achterste gedeelte van de bus bleef gedeeltelijk op de brug staan. Meerdere passagiers zitten nog vast in het voorste gedeelte.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Een politiewoordvoerder zei dat de chauffeur mogelijk flauwviel achter het stuur.



