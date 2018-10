Dode Zee-rollen in Amerikaans Bijbelmuseum blijken nep kg

24 oktober 2018

14u43

Bron: Belga 0 Het Bijbelmuseum in Washington heeft een vijftal fragmenten die afkomstig zouden zijn uit Dode Zee-rollen weggehaald. Het museum meent dat de rollen vals zijn. Na de ontdekking benadrukte Israël overigens dat de rollen in Jeruzalem wél echt zijn.

Volgens onderzoek zou blijken dat de artefacten niet zo oud als zijn als beweerd. De vijf fragmenten waren sinds vorig jaar in te zien. Aan het publiek werd toen al meegedeeld dat de authenticiteit nog niet bevestigd was.



“Hoewel we gehoopt hadden dat de testen een ander resultaat zouden opleveren, is het ook een gelegenheid om het publiek duidelijk te maken hoe belangrijk het is om de authenticiteit van zeldzame bijbelfragmenten te verifiëren”, aldus museumcurator Jeffrey Kloha.

“Wél echt”

De Qumran-rollen die in het Israël Museum in Jeruzalem bezichtigd kunnen worden zijn wél authentiek, bevestigde een woordvoerster van het Israëlische departement voor Oudheden vandaag. De bijbelteksten werden na een uitgebreid onderzoek gedateerd op 250 voor Christus tot 50 jaar na Christus.

De Dode Zee-rollen worden beschouwd als één van de belangrijkste geschreven bronnen over de oude joodse cultuur. Het gaat in totaal om negenhonderd documenten, die teruggevonden werden op de Westelijke Jordaanoever aan de Dode Zee.