Dode nadat boom op auto valt door hevige sneeuwval in Frankrijk: 140.000 huizen zonder elektriciteit IB

15 november 2019

01u35

Bron: Belga 0 Door de hevige sneeuwval in Frankrijk is zeker een dode gevallen. Verder zijn 140.000 woningen zonder stroom gevallen en is het treinverkeer gedeeltelijk verstoord.

Een 63-jarige automobilist kwam gisterenavond om het leven in de gemeente Roche, in het departement Isère, nadat een boom om het voertuig viel. De sneeuwval veroorzaakte verder stroomstoringen, waardoor ongeveer 140.000 woningen zonder elektriciteit zitten in de Drôme, Isère en Ardèche.

Nog in Isère is het treinverkeer op drie lijnen rond Grenoble zeker nog tot vanmiddag verstoord nadat er bomen op het spoor zijn gevallen, laat openbaarvervoermaatschappij SNCF weten.

Weerdienst Météo France verwacht dat er deze nacht nog twintig tot dertig centimeter sneeuw zal vallen.