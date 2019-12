Dode man ondersteboven in afvalcontainer gevonden: geen misdrijf, zegt politie Chris Klomp

15 december 2019

22u31

Bron: AD.nl 0 In het Nederlandse Edam is een levenloos lichaam teruggevonden in een afvalcontainer. Het lichaam stak ondersteboven in de container. Volgens de politie is het slachtoffer niet door een misdrijf om het leven gekomen. Het is niet duidelijk hoe de man precies in de afvalbak terecht is gekomen en waar hij aan is overleden. Hij leidde volgens de politie “een zwervend bestaan”.

Het lichaam van de man werd vandaag tegen het middaguur aangetroffen in een afvalcontainer aan de Schepenmakersdijk in Edam, een kleine stad naast Volendam. De groene container waarin het stoffelijk overschot werd aangetroffen stond op de binnenplaats van het monumentale vergadercomplex van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Edam telt ruim 7.000 inwoners. Buurtbewoners reageren geschokt op de vondst, vooral omdat er eigenlijk nooit iets aan de hand is in de kleine stad. Het rumoer nam helemaal toe toen er een foto rondging van de vuilnisbak, waar heel vaag de onderbenen nog op te zien zijn van het dode lichaam. Omwonenden kunnen niet geloven dat dit in hun rustige straatje is gebeurd. “Ik wilde net even wat boodschappen doen, maar kon er niet door. Ineens waren er overal linten en politie-agenten. Of ik kan slapen vannacht door de vondst? Ja hoor, dat lijk kan niets meer doen”, zegt buurvrouw Lieke Dedters.

Ondanks alle speculatie, is volgens de politie nu uit onderzoek gebleken dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. “De doodsoorzaak is nog niet duidelijk, maar het was geen misdrijf. De man leidde een zwervend bestaan en het is ons niet duidelijk hoe hij in de kliko terechtgekomen is. Omdat het geen misdrijf is, houdt het nu bij ons op. Het is in ieder geval een triest verhaal”, aldus woordvoerdster Jamy-Lee Roy van de politie in Noord-Holland.

De aangetroffen overleden persoon is een 39-jarige man uit #Muntendam. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Einde berichtgeving. POL_ZAW(@ POL_ZAW) link

