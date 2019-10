Dode en zwaargewonde bij schietpartij in Amsterdam: verdachten mogelijk gevlucht in wagen met Belgische nummerplaten KVDS

23 oktober 2019

16u30 0 Bij een schietpartij op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West zijn woensdagmiddag om 15.45 uur een dode en een zwaargewonde gevallen. Dat meldt de Amsterdamse politie. “De politie zoekt twee verdachten, die mogelijk gevlucht zijn in een grijze Volkswagen met Belgisch kenteken”, klinkt het in een oproep naar getuigen.

Op het ogenblik van het incident zouden er veel mensen op het plein aanwezig geweest zijn. De politie hoopt dan ook dat iemand iets gezien of gehoord heeft dat naar de daders kan leiden. Of dat iemand zelfs beeldmateriaal gemaakt heeft.





Volgens een getuige ligt er een man voor de deur van pizzeria La Piccola Baracca, meldt het Algemeen Dagblad. Hij zou op een brancard zijn afgevoerd. Het plein is afgezet.





Intussen meldde de politie dat in de Admiraal Ruijterweg het vermoedelijke vluchtvoertuig werd opgemerkt en aan de kant is gezet. De politie heeft daarbij naar eigen zeggen een waarschuwingsschot gelost. Er is één verdachte aangehouden.

