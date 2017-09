Dode en zeven gewonden bij schietpartij in kerk in Nashville 02u29

Bron: Belga 4 REUTERS In Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, heeft een gewapende man zondag in een kerk een vrouw doodgeschoten en zeven andere mensen verwond. Dat heeft de lokale politie gemeld. Het merendeel van de slachtoffers zijn bejaarden. De schutter verwondde uiteindelijk zichzelf nadat hij werd aangevallen door een medewerker van de kerk die de dader kon overmeesteren en daarbij zelf ook gewond raakte.

De schietpartij deed zich voor tijdens een kerkdienst. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Wat de motieven van de schutter zijn, is niet duidelijk.



De schutter - geïdentificeerd als een 25-jarige immigrant uit Soedan - opende het vuur op de parking van de kerk, waar op dat moment een dienst aan de gang was, en doodde er een vrouw. Daarna ging hij het gebouw binnen, waarbij hij zes kerkgangers verwondde.



Daarna werd hij aangevallen door de 22-jarige plaatsaanwijzer van de kerk. Daarbij loste de dader een schot waarbij hij zichzelf raakte. De kerkmedewerker, die ook gewond raakte in het gevecht, haalde daarna zijn eigen wapen uit zijn wagen en hield daarmee de schutter onder schot tot de politie arriveerde.



De politie heeft nog geen informatie over het motief van de 25-jarige dader. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, maar mocht dat ondertussen weer verlaten. Hij wordt aangeklaagd voor moord en poging tot moord.

REUTERS