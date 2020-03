Dode en zes gewonden bij explosie in chemische fabriek Barcelona SVM

10 maart 2020

16u48

Bron: Belga 0 Bij een explosie in een chemische fabriek in het noorden van Barcelona zijn zeker een dode en zes gewonden gevallen. Dat melden Spaanse media.

Over de oorzaak van de ontploffing in de fabriek is nog niets bekend. Het bedrijf Proquibasa ligt op ongeveer vijf kilometer van het centrum van Barcelona.