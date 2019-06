Dode en zes gewonden bij arbeidsongeval aan kabelbaan in Zwitserland tvc

05 juni 2019

14u48

Bij een ongeval aan een kabelbaan in Zwitserland is vandaag een arbeider om het leven gekomen en zijn zes anderen gewond geraakt, zo heeft de politie gemeld.

De kabelbaan op de berg Titlis in het midden van Zwitserland was gesloten voor onderhoudswerken. Er waren geen toeristen betrokken bij het ongeval, dat gebeurde toen twee kabels loskwamen en op de arbeiders belandden. Eén man liet ter plekke het leven. De gewonden, van wie er twee zwaargewond raakten, werden met helikopters naar ziekenhuizen in het dal gevlogen.

De Titlis Express verbindt het dorp Engelberg met een bergmeer. Het ongeval gebeurde op ongeveer 1.300 meter hoogte.

Het parket en deskundigen zullen de oorzaak van het incident onderzoeken, aldus de politie.