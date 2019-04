Dode en vier gewonden na schietpartij tussen rivaliserende bendes in Denemarken

06 april 2019

Bron: Belga

Door een schietpartij in de Deense stad Rungsted, in de buurt van Kopenhagen, is vanavond een jongeman om het leven gekomen. Vier leeftijdsgenoten raakten gewond, van wie twee licht, vertelde een overheidsfunctionaris tijdens een persconferentie in Helsingør.