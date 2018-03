Dode en vermisten door brand op Deense containerschip in Arabische Zee: "Situatie uiterst kritiek"

07 maart 2018

Bron: ANP

Door een brand op een groot containerschip in de Arabische Zee is een bemanningslid om het leven gekomen en worden vier anderen vermist. Het gaat om een schip van de Deense rederij Maersk dat in 2017 werd opgeleverd.