Dode en vermiste na lawine in Beieren

lva

24 februari 2019

06u00

Bron: Belga

In de buurt van het Duitse Schwangau, een dorp in de zuidelijke bondsstaat Beieren, is zaterdag één skier omgekomen en een andere vermist geraakt. Dat bericht de lokale krant Allgäuer Zeitung online, op basis van de politie.