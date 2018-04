Dode en twintigtal gewonden bij aanval "zonder weerga" op VN-basis in Timboektoe lva

15 april 2018

02u53

Bron: Belga 2 Raketaanvallen, strijders vermomd als blauwhelmen aan boord van bomauto's, en vuurgevechten: de kampen in Timboektoe van Minusma, de VN-vredesmissie in Mali, en de Franse Operatie Barkhane, zijn zaterdag het doelwit geworden van een aanval "zonder weerga". Daarbij vielen één dode en een twintigtal gewonden.

De aanval vond plaats om 14 uur (16 uur in België) op de terreinen van de luchthaven van Timboektoe, de legendarische stad in het noorden van Mali, waar de blauwhelmen en troepen van Operatie Barkhane gelegerd zijn. Er zouden een tiental raketten zijn afgevuurd.

Als blauwhelmen vermomde mannen probeerden met twee bomauto's de militaire zone binnen te dringen. Een van de voertuigen had de kleuren van het Malinese leger, het andere had het VN-teken van de Verenigde Naties. De eerste auto explodeerde, terwijl de tweede "geïmmobiliseerd kon worden".

Minusma zegt dat een van zijn blauwhelmen bij vuurgevechten om het leven kwam. Een tiental anderen raakten gewond. Het Malinese ministerie zegt dat er ook een tiental gewonden vielen bij Operatie Barkhane. Om 18.30 uur zouden de gevechten voorbij zijn geweest, zegt het ministerie. Op dit moment is de situatie "onder controle".

Complexe aanval

Op Twitter spreekt de VN-macht van een "grote, complexe aanval". "Het is de eerste keer dat we een aanval van deze omvang zien tegen Minusma in Timboektoe", zegt een buitenlandse veiligheidsbron.

Minusma, dat in Mali actief is sinds juli 2013, is momenteel de dodelijkste vredesmissie. Tot voor zaterdag waren er al 160 blauwhelmen om het leven gekomen.

La MINUSMA confirme une importante attaque complexe sur son camp à #Tombouctou cet après-midi (mortiers+échanges de tirs+attaque au véhicule suicide). Situation sous contrôle. #Mali MINUSMA(@ UN_MINUSMA) link

Al-Qaida

Groepen met banden met al-Qaida dicteerden de wet in het noorden van Mali van maart 2012 tot januari 2013. Nadat er een internationale militaire operatie op initiatief van Frankrijk was gestart, werden ze grotendeels verjaagd uit het noorden van het land. Toch hebben het Malinese en Franse leger, en de VN, nog niet heel Mali onder controle. Regelmatig zijn ze het slachtoffer van aanslagen.