Dode en tientallen gewonden op de Filipijnen bij branden en incidenten met vuurwerk ttr

01 januari 2020

10u03

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn op de Filipijnen een dode en meer dan 160 gewonden gevallen bij branden en incidenten met vuurwerk of voetzoekers. Dit hebben de autoriteiten vandaag bekendgemaakt.

Tijdens de oudejaarsnacht zijn in Groot-Manilla minstens vier branden uitgebroken. Meer dan drieduizend mensen raakten dakloos, een vrouw kwam om toen ze niet uit de badkamer kon terwijl haar huis in brand stond. De autoriteiten vissen nog steeds uit hoe de branden zijn kunnen ontstaan en of voetzoekers al dan niet de oorzaak zijn.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft sinds 21 december minstens 164 gewonden als gevolg van vuurwerk geteld. Dat is 35 procent minder dan het jaar daarvoor. Sinds 16 december werden 21 mensen gearresteerd wegens verboden wapendracht.