Dode en tientallen gewonden bij brand in Duits ziekenhuis

IB/redactie

10 september 2019

03u45

Bron: ANP, AD

0

Bij een brand in het Marien Ziekenhuis in Düsseldorf is een persoon om het leven gekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt. Zeven van hen zijn er ernstig aan toe. De brandweer heeft het getroffen deel van het ziekenhuis ontruimd en 61 mensen behandeld die rook hadden ingeademd.