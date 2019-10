Dode en tiental gewonden na aanval met zwaard op school in Finland HR

01 oktober 2019

13u25

Bron: ANP, Reuters, Savon Sanomat 36 Buitenland Bij een aanval met een zwaard op het terrein van een school bij een winkelcentrum in Finland zijn vandaag een dode en tien gewonden gevallen. De politie arresteerde een man nadat ze hem eerst onder vuur hadden genomen.

Het incident was in de stad Kuopio in het oosten van Finland. Wat er precies gebeurde, is niet bekend. Diverse media meldden dat de man had staan zwaaien met een sabel. De school voor beroepsonderwijs is onderdeel van het winkelcentrum.

De politie meldt op Twitter dat er tien mensen gewond raakten, van wie er twee ernstig aan toe zijn. Volgens het lokale nieuwsagentschap STT zijn negen mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Ooggetuigen vertelde aan Savan Sanomat dat de dader een jonge man is. Hij zou in een klaslokaal een jonge, vrouwelijke student aangevallen hebben. “Hij stak met een zwaard in haar nek”, klinkt het. Verschillende anderen raakten gewond, maar de meeste aanwezige studenten slaagden erin te ontsnappen.

De dader liet volgens getuigen ook een soort van brandbom ontploffen.