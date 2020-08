Dode en tiental gewonden door aardbeving met kracht van 6,6 op de Filipijnen kv hla

18 augustus 2020

15u51

Bron: Belga 12 Het centrale deel van de Filipijnen is vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,6. Daarbij viel een dode en een tiental gewonden. Er brak paniek uit en er werden gebouwen en wegen beschadigd.

Het epicentrum van de beving lag op 5 km van de stad Cataingan, in de provincie Masbate, zowat 430 km ten zuiden van Manilla. Dat meldt het Amerikaanse geologisch centrum USGS. Er werd geen tsunami-alarm afgekondigd, omdat de beving zich in het binnenland voordeed. “Het was een zware aardbeving” en “er zijn veel huizen beschadigd “, zei Antonio Clemente, functionaris in Cataingan. Christopher Decamon, journalist bij een lokale radio, zegt dat hij zag hoe het lichaam van een slachtoffer onder het puin van drie verdiepingen werd gehaald door hulpverleners, terwijl zijn vrouw er heelhuids van af kwam. De politie bevestigt een dode en 18 gewonden in Cataingan. Maar de burgemeester van die stad, Felipe Cabatana, sprak van 48 gewonden tegenover CNN.

In de naburige stad Palanas zouden zeker 27 personen gewond zijn geraakt door vallende voorwerpen of toen ze van hun motor vielen bij het beven van de aarde, zegt Chris Adique van de dienst rampenbestrijding van Palanas. Geen gewonde zou in levensgevaar zijn, voegde hij eraan toe.



