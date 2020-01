Dode en ruim 200 gewonden door voetzoekers en vuurwerk in Italië KVE

01 januari 2020

16u36

Bron: Belga 6 Bij de nieuwjaarsvieringen in Italië is voor het eerst in zes jaar een dode gevallen. Daarnaast raakten 204 mensen gewond, van wie er elf erg aan toe zijn, onder meer door de ontploffing van voetzoekers, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld.

Een 27-jarige man bezweek in Ascoli Piceno, in het zuidoosten, aan de verwondingen die hij had opgelopen toen hij in een ravijn van een honderdtal meter viel terwijl hij een beginnende brand probeerde te doven die door vuurwerk was ontstaan.

Om doden en gewonden in de oudejaarsnacht te voorkomen had de stad Rome, die ruim 3 miljoen inwoners telt, voetzoekers, net als vorig jaar, volledig verboden. Desondanks vlogen auto's en vuilnisbakken in brand door de ontploffing van voetzoekers en vuurwerk in verscheidene wijken van de hoofdstad, waar ruim 140.000 mensen een gratis spektakel van de stad met zangers, acrobaten en dansers bijwoonden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde ook de inbeslagname van tien raketwerpers, 1.415 vuurwapens, 103.000 stuks munitie, 682 kilo kruit en 73.000 illegale producten.