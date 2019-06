Dode en meer dan 20 gewonden op Amerikaanse militaire school na crash TT

06 juni 2019

16u58

Bron: ANP 0 Door een ongeval op de Amerikaanse militaire academie West Point is een dode gevallen en zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zaten in een militair voertuig dat bij een trainingsplek kantelde.

De dode is een kadet. Verder raakten 21 andere militairen in opleiding gewond en twee militairen. De oorzaak van de crash is niet bekend.

Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, aldus Amerikaanse media.

De academie West Point ligt in de gelijknamige plaats ten noorden van New York.