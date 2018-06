Dode en meer dan 150 gewonden bij ontploffing in Ethiopië: "Premier was doelwit" KVE

23 juni 2018

11u56

Bron: Belga 11 De ontploffing tijdens een politieke rally in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba was gericht tegen premier Abiy Ahmed. Dat heeft een organisator van de bijeenkomst aan het Duitse persagentschap dpa verklaard. Bij de explosie is een dode gevallen en zijn ruim 150 mensen gewond geraakt.

De Ethiopische minister van Gezondheid Amin Aman heeft de slachtofferbalans van de ontploffing in Addis Abeba bijgesteld naar minstens 1 dode en ruim 150 gewonden, onder wie 10 kritiek. Politieverantwoordelijke Girma Kassa had het eerder over 83 gewonden. De politiechef heeft het nieuws over het dodelijke slachtoffer voorlopig niet bevestigd. Volgens diverse berichten op Twitter zou hij intussen zijn ontslagen.

De ontploffing deed zich voor tijdens een politieke rally van premier Abiy Ahmed, die werd bijgewoond door tienduizenden mensen. Volgens zijn kabinetschef, Fitsum Arega, zou een individu hebben geprobeerd om een granaat naar het podium te gooien waar de premier zat, maar werd hij tegengehouden door het publiek. Onder de toeschouwers brak vervolgens paniek uit. De premier zelf bleef ongedeerd.

"Goed georkestreerde aanval"

Net na het voorval sprak premier Abiy Ahmed in een verklaring over vele doden en gewonden. Hij had het onder meer over "een goed georkestreerde aanval", maar speculeerde verder niet over een mogelijke dader of motief. Een organisator van de bijeenkomst stelde even later dat de premier het doelwit was van de aanval, maar dat werd voorlopig door geen enkele regeringsbron bevestigd. Een fotograaf van het Franse persagentschap zag tot slot hoe ter plaatse vier personen - twee mannen en twee vrouwen - werden opgepakt.

Tienduizenden mensen waren in de hoofdstad samengestroomd om hun steun te betuigen aan de premier. Die probeert sinds zijn aanstelling in april heel wat hervormingen te realiseren en een open dialoog met de oppositie te voeren.

Schermutselingen

De bijeenkomst in Addis Abeba begon nochtans rustig. Wel hadden heel wat toehoorders vlaggen bij van het Oromo Bevrijdingsfront (OLF) en oude versies van de Ethiopische vlag, een symbool van de antiregeringsmanifestaties. Daar waar de politie vroeger onmiddellijk ingreep wanneer dergelijke vlaggen in het straatbeeld opdoken, liet ze deze keer begaan.

Na de ontploffing bestormden tientallen mensen het podium en gooiden ze met verschillende voorwerpen naar de politie. Een en ander leidde tot schermutselingen en ook de pers moest al snel dekking zoeken, meldde een journalist van het Franse persagentschap AFP.

Het ging om de eerste publieke toespraak van Abiy Ahmed in Addis Abeba sinds zijn aanstelling in april en de start van zijn hervormingscampagne. Hij sprak eerder wel al op diverse andere plaatsen het volk toe.

Doden bij straatprotesten

Abiy's voorganger Hailemariam Desalegn moest in februari opstappen na zwaar straatprotest dat honderden mensenlevens eiste. De protesten begonnen in 2015 in de Oromo-regio in het zuiden en het westen van het land. De Oromo zijn de grootste bevolkingsgroep in Ethiopië. De onrust verspreidde zich in 2016 naar andere regio's, ook naar streken in het noorden van het land waar vooral Amhara wonen. In april koos de regerende coalitie noodgedwongen voor Abiy Ahmed, een vertegenwoordiger van de Oromo, als nieuwe premier. De nieuwe premier preekt sindsdien eendracht en deed verschillende toegevingen aan de oppositie, waaronder de vrijlating van bekende dissidenten.