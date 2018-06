Dode en gewonden na schietincident in centrum Malmö Redactie

19 juni 2018

01u13

Bron: ANP, Kvällsposten, Belga 94 Een onbekende schutter heeft vanavond in het centrum van Malmö het vuur geopend op willekeurige voorbijgangers in de buurt van een café. Vijf mensen raakten gewond, een van hen, een 18-jarige man is later in het ziekenhuis overleden. Dat m eldt de Zweedse politie, die ook aangaf dat er geen rekening meer gehouden wordt met een terroristische aanslag.

Hoe erg de gewonden eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet kwamen de slachtoffers net uit een cybercafé in het centrum van de stad toen ze onder vuur genomen werden.

Getuigen vertelden zeker vijftien schoten te hebben geteld, mogelijk afkomstig uit een automatisch geweer. De feiten deden zich voor vlak bij een politiecommissariaat, en agenten waren onmiddellijk ter plaatse. Verscheidene ambulances zijn naar de plek van de schietpartij gestuurd.

De dader is naar verluidt nog voortvluchtig. Er waren rond het tijdstip dat hij toesloeg veel mensen op de been die de WK-overwinning van Zweden op Zuid-Korea (1-0) in Rusland vierden.

De Zweedse krant Kvällsposten meldt dat onder de gewonden drie mannen van in de twintig zijn. Eén van hen zou gekend zijn bij de politie.

"De omgeving is afgesloten", aldus een politiewoordvoerder. "We zijn bezig met ondervragingen, en we zullen de gewonden ook ondervragen als ze willen of kunnen spreken."

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een terreurdaad."Het is vermoedelijk iets tussen criminelen", zei woordvoerder Fredrik Bratt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie heeft een oproep aan getuigen gedaan om zich te melden.