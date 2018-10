Dode en gewonden na politieachtervolging in Nederland KVE

21 oktober 2018

10u19

Bron: Belga 0 Op de snelweg A12 bij het Utrechtse Kanaleneiland is afgelopen nacht een automobilist overleden na een achtervolging door de politie. De man botste op een andere auto en overleed ter plaatse. De twee inzittenden van de andere auto zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De ravage op de snelweg was groot.



Ter hoogte van Wilnis viel het surveillerende agenten op dat de man slingerend rijgedrag vertoonde, aldus een politiewoordvoerster. Vervolgens gingen ze de auto achterna, waarbij met hoge snelheid werd gereden. Waarom de bestuurder ervandoor ging is niet duidelijk.

De ravage was groot: door de klap kwam het motorblok van de achtervolgde wagen in de berm terecht. De afrit is afgesloten voor onderzoek en bergingswerk.