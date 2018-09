Dode en gewonden door tyfoon Jebi in Japan: windsnelheden tot 216 km/u en metershoge golven ADN TT

04 september 2018

06u06

Bron: Belga, ANP 12 In Japan is de erg krachtige tyfoon Jebi aan land gegaan aan de westkust. De tyfoon is iets na twaalf uur 's middags lokale tijd (5.00 uur vannacht Belgische tijd) aan land gekomen op het schiereiland Shikoku. De storm heeft het openbare leven in een groot deel van het land helemaal platgelegd. Er vielen voorlopig één dode en vijf gewonden.

De slachtoffers vielen toen een pakhuis in de provincie Shiga instortte. Vijf anderen raakten gewond.

Jebi is een van de zwaarste stormen dit seizoen en raasde vanochtend over de miljoenenstad Kobe. Verwacht wordt dat de tyfoon verder trekt richting de dichtbevolkte regio's Nara en Osaka. Osaka is de tweede stad van Japan. Ook Kyoto zal getroffen worden. Meer dan een miljoen mensen zijn zijn opgeroepen hun huizen te verlaten, meer dan 177.000 gezinnen zitten zonder stroom. Het openbare leven is in de getroffen regio's zo goed als stilgevallen.

De tyfoon brengt aanhoudende windsnelheden van 162 kilometer per uur met zich mee, met windstoten tot 216 kilometer per uur, aldus het Japanse meteorologische agentschap (JMA). Daarnaast gaat de storm gepaard met hevige regenval.

Het JMA waarschuwt de bevolking voor stortvloeden in grote delen van het land. Op de kust van Shikoku en de regio Kansai (ook wel Kinki), ten oosten van het eiland, kan Jebi golven tot wel twaalf meter hoog veroorzaken. De Japanse premier Shinzo Abe heeft een crisisoverleg samengeroepen.

Tanker op drift

Bijna geen enkele trein in de regio rijdt nog, meer dan 700 vluchten zijn geannuleerd. Een vliegveld op een kunstmatig eiland bij de provincie Osaka kwam onder water te staan. Op beelden is te zien hoe vrachtwagens omver zijn geblazen, schepen op drift zijn geslagen, kranen omver waaien en daken en gevels instorten. Wie zich nog op straat waagt, wordt omver geblazen.

Japan is dit jaar al door meerdere zware tyfoons geteisterd, het gaat nu om de 21ste tropische cycloon die het land dit seizoen treft. Vooral het westen kreeg het al erg hard te verduren. In juli kwamen bij overstromingen en aardverschuivingen nog 226 mensen om, 10 mensen zijn nog vermist. De ramp werd meteen gevolgd door een intense hittegolf, die aan nog eens 130 mensen het leven kostte.

Fuel tanker has drifted into the bridge connecting Kansai International Airport to the mainland, airport is flooded. #台風21号 pic.twitter.com/EKRDSCHYX6 Kyle Barrow(@ kylebarrow) link