Dode en gewonden bij vulkaanuitbarsting aan toeristische trekpleister in Nieuw-Zeeland

09 december 2019

03u36

Bron: Radio NZ, New Zealand Herald, ANP 22 Zeker een persoon is maandag om het leven gekomen bij een vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island, een populaire toeristische bestemming. Waarschijnlijk zijn er nog verschillende andere slachtoffers, zegt de politie.

Adjunct-commissaris John Tims zegt dat een persoon die geëvacueerd was van het eiland, overleden is. Aanvankelijk werd aangenomen dat er een honderdtal personen op het eiland waren op het moment van de uitbarsting om 14.11 uur lokale tijd (2.11 uur in België). Politie vermoedt nu dat het er minder dan vijftig waren. Daarvan zijn er al zeker 23 gered van het eiland, 27 anderen zijn vermist.

“Op dit moment is het te gevaarlijk voor de politie en reddingswerkers om naar het eiland te gaan”, zegt Tims. Het eiland is bedekt met as. De politie wint informatie in bij experts over hoe ze veilig naar het eiland kunnen gaan. “We weten hoe dringend het is om terug te gaan naar het eiland”, zegt Tims.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq Michael Schade(@ sch) link

“We weten dat er een aantal toeristen op en rond het eiland waren vandaag, zowel uit Nieuw-Zeeland als uit het buitenland”, zei premier Jacinda Ardern op haar beurt. Een actieve reddingsoperatie was maandagavond nog onderweg.

Ardern voegde eraan toe dat ze geen details zou geven over de dodelijke of gewonde slachtoffers. “We hebben op dit moment geen volledige duidelijkheid. U zal begrijpen waarom we niet graag speculeren.” De premier zou maandagavond naar het gebied reizen om zeker te zijn dat de politie en het nationaal agentschap voor noodsituaties alle middelen hebben die ze nodig hebben.

Wetenschapper Ken Gledhill zei aan media dat de uitbarsting “niet bijzonder groot” was, bijna alsof de vulkaan eens “kuchte”. “Het ging ongeveer 12.000 voet hoog (bijna 3.700 meter), dus voor een vulkaanuitbarsting is dat niet veel. Maar het is natuurlijk niet goed als je op dat moment in de buurt bent.” Ook al kalmeerde de vulkaan inmiddels, het blijft onzeker of er de komende 24 uur geen nieuwe uitbarsting komt, aldus Gledhill.

Vermiste toeristen

White Island ligt op zo’n 50 kilometer ten noordoosten van het Noordereiland. Het eiland zelf is onbewoond, maar er worden wel toeristische rondleidingen gegeven. Op beelden van een camera die op de krater staat gericht, is te zien dat er mensen lopen vlak voor de vulkaan uitbarst, meldt The New Zealand Herald. Een van gidsen die op het eiland werken, schrijft op Facebook dat hij net het vulkaaneiland verliet toen die uitbarstte. Hij zegt dat collega’s met een tour nog op het eiland waren. “Ik hoop dat ze oké zijn.”

Zo’n 30 tot 38 toeristen van het cruiseschip Ovation of the Seas, dat in de naburige stad Tauranga in de Bay of Plenty ligt aangemeerd en 's avonds weer zou vertrekken, waren vandaag op excursie naar White Island. Zij zijn nog niet teruggekeerd. Het schip blijft zeker al tot morgen in de haven. Dat meldt de New Zealand Cruise Association.

lees verder onder de tweet:

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt Michael Schade(@ sch) link

Verhoogde activiteit

De vulkaan wordt constant gemonitord door wetenschappers, die de laatste weken al verhoogde ondergrondse activiteit waarnamen. Het Volcanic Alert Level werd daardoor onlangs nog opgeschaald naar niveau twee. Na de uitbarsting van vandaag is het dreigingsniveau opgeschaald naar niveau vier.

Volgens onderzoeksinstituut GNS spuwde de vulkaan tijdens de eruptie het as zo’n 3,5 kilometer de lucht in. Mensen die in Whakatane en omgeving wonen, worden geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.

De Maori-naam voor White Island is Whakaari. Het is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland en heeft een beschermde status. Het onbewoonde eiland is vanwege zijn vulkanische activiteit, zoals rook en kokende modderpoelen, populair onder avontuurlijke toeristen.

footage of the #whiteisland #volcano eruption in #newzealand . Instagram user @allessandroKauffmann pic.twitter.com/tTpWecItD7 Blue Wave 2020(@ aWaveOfBlue) link

White Island eruption was also visible on satellite images. ^AJ pic.twitter.com/Cx4LYHr9Ie MetService(@ MetService) link

GNS is reporting an eruption at Whakaari/White Island. We are currently assessing the situation and will share information as soon as we can.#Whiteisland #whakaari pic.twitter.com/UcZ4WkGDK4 BOP Civil Defence(@ BOPCivilDefence) link

Whakaari/White Island is erupting. More information soon. pic.twitter.com/B5m4BSa4bt GeoNet(@ geonet) link

A brief history on #Whakaari. She is estimated to be between 150,000 and 200,000 years old and sits on the Northern part of the Taupō Volcanic Zone which runs down through the centre of the North Island and takes in Moutohorā, Mt Pūtauaki, Mt Tarawera, and Tongariro. pic.twitter.com/FoIdyLmOq1 White Island Tours(@ whiteislanders) link