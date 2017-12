Dode en gewonden bij steekincident Maastricht mvdb

21u52

Bron: ANP 0 ANP In de Nederlands-Limburgse stad Maastricht zijn vandaag bij een steekincident een dode en verschillende gewonden gevallen. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde in Botsaartstraat in de wijk Buitenwijk West. Het is nog onbekend wat de toedracht is.

Volgens de lokale omroep 1Limburg is er een tweede incident geweest in de Joseph Postmesstraat. Beide incidenten zouden met elkaar te maken hebben. Later meer.