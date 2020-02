Dode en gewonden bij schietpartij in Berlijn Belga Der Tagesspiegel

15 februari 2020

02u22 1 Bij een schietpartij in Berlijn is zeker een dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde voor de ingang van de evenementenzaal Tempodrom in de wijk Kreuzberg. De hulpdiensten zijn in massaal aanwezig en het gebied is afgezet door zwaarbewapende agenten.

Drie van de vier gewonden wisten zichzelf naar het ziekenhuis te brengen. Waarom er is geschoten, is nog niet duidelijk, maar Duitse media maken melding van een ruzie voorafgaand aan de schietpartij.

Binnen in de Tempodrom was tijdens het voorval de Turkse comedyshow “Güldür Güldür Show” bezig. Volgens dagblad Der Tagesspiegel moesten de toeschouwers het evenement kort voor het einde verlaten via de nooduitgang. Er ontstond verwarring even verwarring omdat het niet voor alle toeschouwers duidelijk was of de schoten onderdeel waren van de show.

Op dit moment doorzoekt de politie de directe omgeving van de evenementenhal. Volgens politiewoordvoerder Michael Gassen zijn de daders voortvluchtig. “We gaan uit van meerdere mensen.”