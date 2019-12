Dode en gewonden bij noodweer in Frankrijk, 400.000 gezinnen zonder stroom HR

13 december 2019

18u21

Het noodweer in het zuidwesten van Frankrijk heeft vandaag een man het leven gekost. Minstens vijf andere mensen raakten gewond. Op een bepaald moment zaten maar liefst 400.000 huishoudens zonder stroom.

In Ilharre in Baskenland kwam volgens de brandweer een zeventigjarige automobilist om toen zijn auto op een op de weg omgevallen boom knalde. Op auto’s vallende bomen maakten ook in de departementen Lot-et-Garonne en Landes vijf gewonden. Een man van 45 en een van 22 liepen zware verwondingen op, de drie anderen kwamen er lichter van af.

In Millau heeft de wind in de loop van de nacht 143 kilometer per uur bereikt. Op een gegeven moment hadden 400.000 huishoudens geen stroom, tegen de middag was dat naar 170.000 gedaald.

Van veertien departementen die donderdag code oranje kregen bleven er vrijdag nog altijd negen zo in verband met hevige wind, overstromingen of regen en overstromingen, zegt Météo-France. De weerdienst heeft deze namiddag voor het departement Pyrénées-Atlantiques code rood afgekondigd, terwijl in de naburige Landes zeshonderd mensen uit voorzorg werden geëvacueerd.

In de Alpen geldt voor de Isère en de Savoie code oranje vanwege lawinegevaar.