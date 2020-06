Dode en gewonden bij mesaanval in Slowaakse school HAA

Bron: DPA 0 In een Slowaakse basisschool heeft een man verschillende mensen met een mes aangevallen. Daarbij kwam de adjunct-directrice van de school om het leven en raakten verschillende andere personen zwaargewond, zo meldt de politie.

De dader werd door agenten doodgeschoten. Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid. Het incident deed zich voor in een school in het stadje Vrutky, nabij de grens met Tsjechië. De Slowaakse politiechef heeft zich inmiddels ter plaatse begeven.

