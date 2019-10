Dode en gewonde bij schietpartij in Amsterdam: verdachte vlucht in wagen met Belgisch kenteken KVDS

23 oktober 2019

16u30 7 Bij een schietpartij op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West zijn woensdagmiddag om 15.45 uur een dode en een zwaargewonde gevallen. Dat meldt de Amsterdamse politie. “De politie zoekt twee verdachten, die mogelijk gevlucht zijn in een grijze Volkswagen met Belgisch kenteken”, klonk het meteen na de feiten in een oproep naar mensen die iets gezien of gehoord hadden.

Volgens een getuige zou er een man voor de deur van pizzeria La Piccola Baracca liggen, meldt het Algemeen Dagblad. Hij zou op een brancard zijn afgevoerd. Het plein is afgezet.

Vluchtvoertuig

Intussen meldt de politie dat in de Admiraal Ruijterweg het vermoedelijke vluchtvoertuig werd opgemerkt en aan de kant is gezet. De politie heeft daarbij naar eigen zeggen een waarschuwingsschot gelost.





Het gaat inderdaad om een grijze Volkswagen met Belgisch kenteken. Er is één verdachte aangehouden, maar de politie houdt er rekening mee dat een tweede persoon is gevlucht na het schietincident.

Over de identiteit van de slachtoffers en de verdachte en het motief voor de schietpartij kon de politie nog niets zeggen. Op het moment van het incident waren er veel mensen op het Hugo de Grootplein.