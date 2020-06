Dode en elf gewonden bij schietpartij in Minneapolis jv

21 juni 2020

11u46

Bron: DPA 0 In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zaterdagnacht een dode en elf gewonden gevallen bij een schietpartij op een kruispunt. Dat meldt de politie van de staat Minnesota op Twitter. Meer details zijn er nog niet.

Het is nog niet duidelijk of het om één of meerdere schutters ging. De politie riep op om de omgeving van het kruispunt te mijden.

Minneapolis is de stad waar op 25 mei de Afro-Amerikaan George Floyd tijdens een gewelddadig politie-optreden om het leven kwam. Zijn dood heeft massale protesten veroorzaakt tegen racisme en voor gerechtigheid voor minderheden in de VS en in veel andere landen.