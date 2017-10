Dode en drie gewonden, waaronder parlementariër na explosie in Kiev: "Politieke moordpoging" ib

00u49

Bron: ANP 0 REUTERS Paramedici helpen een man die gewond raakte bij de explosie in Kiev. Bij een moordaanslag op het Oekraïens nationalistische parlementslid Igor Mosiychuk is gisterenavond in Kiev zijn lijfwacht omgekomen. Mosiychuk zelf en nog twee anderen raakten gewond bij de ontploffing en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov.

Mosiychuk, een 45-jarig oppositielid van de Radicale Partij, was voor een interview in de studio's van de zender Espreso TV, in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Toen hij uit het gebouw kwam, ontplofte een aan de uitgang geparkeerde scooter. "In totaal zijn er vier gewonden gevallen door de ontploffing. Helaas kon een van hen niet worden gered. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis", aldus departementsadviseur Zorian Sjkiriak. Volgens de leider van de Radicale Partij Oleh Lyashko ging het om de lijfwacht van Mosiychuk.

"Politieke moordpoging"

De leider van de Radicale Partij, Oleg Lyashko, heeft het incident al afgedaan als een "politieke moordpoging". De minister van Buitenlandse Zaken blijft voorzichtig en wilde niet bevestigen dat de ontploffing specifiek Mosiychuk viseerde. Mosiychuk verkeert niet in levensgevaar. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt via Facebook.

Mosiychuk zetelt sinds 2014 in het parlement. Tussen 2011 en 2014 zat hij een gevangenisstraf uit omdat hij schuldig werd bevonden aan lidmaatschap van een ultranationalitische, terroristische beweging. In 2015 werd hij opnieuw geviseerd door het gerecht wegens corruptie, maar die zaak werd uiteindelijk geseponeerd.

REUTERS De politie onderzoekt de plek waar een auto in het centrum van Kiev explodeerde.

Aanslagen

De ontploffing van gisteren is het nieuwste in een reeks incidenten. Afgelopen maart werd het voormalige anti-Russische parlementslid Denis Voronenkov neergekogeld in Kiev op klaarlichte dag, terwijl hetzelfde lot de pro-Russische journalist Oles Buzina was weggelegd in april 2015. In juli 2016 kwamen de journalist Pavel Sheremet en drie leden van de geheime dienst om bij een bomaanslag.

REUTERS De politie onderzoekt de plek waar een auto explodeerde in centraal-Kiev.