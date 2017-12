Dode en drie gewonden na schietpartij in snoepfabriek in Moskou LB

10u22

Bron: Daily Mail 2 rv De politie probeert contact te leggen met de schutter in de fabriek. Een schutter heeft één persoon gedood en drie anderen gewond tijdens een schietpartij in een snoepfabriek in Moskou. De 49-jarige Ilya Averyanov heeft zichzelf in de fabriek opgesloten en aan een radiostation verklaard dat hij zich "tot het einde" zal verzetten. De man zegt eigenaar te zijn van de fabriek. Speciale troepen bereiden een bestorming voor.

Volgens mediaberichten moesten arbeiders uit de ramen van de fabriek springen om zich in veiligheid te brengen. De schutter gebruikt naar verluidt een halfautomatisch geweer. Hij zou het vuur hebben geopend op drie bezoekers, het zou om lokale aanklagers gaan. Er zou ook een dode zijn gevallen, de 31-jarige Alexey Kostikov.

Financiële problemen

"Ik ben de directeur van de fabriek. Ik heb me in de fabriek gebarricadeerd", verklaarde Averyanov op een radiostation. Hij beschuldigde de aanklagers ervan zich "als een bende criminelen" te gedragen.

"Al vier jaar volgen ze me. Met valse documenten hebben ze mijn fabriek afgenomen. Ze kopen alles op, vervalsen documenten en gebruiken die vervalste documenten in de rechtbank", verklaarde hij.

"Deze ochtend kwam ik naar het werk en werd ik bestormd. Ze probeerden me onder bedreiging van wapens mee te nemen. Maar ik heb ook wapens en vandaag heb ik me verdedigd. Ik heb op één van hen geschoten, jammer genoeg ziet het er naar uit dat ik hem heb doodgeschoten. Ik zal tot het einde doorvechten, ook al ben ik nu omsingeld door speciale troepen. Ofwel schiet ik mezelf door, ofwel geef ik me over".

Het hoofd van de politie van Moskou, generaal Oleg Baranov, is ter plekke om de actie te leiden. De fabriek is afgezet.

Bronnen dicht bij het bedrijf stellen dat de man schulden heeft. Volgens persagentschap Tass heeft een politiebron verklaard dat er één dode is gevallen en dat drie anderen gewond raakten.

"Een voormalige eigenaar kwam naar de fabriek, schoot een veiligheidsagent dood en loopt nu met wapens te schieten in de fabriek".