Dode en drie gewonden bij ontploffing in Amerikaans ziekenhuiskantoor

16 mei 2018

08u09

Bron: Belga 3 Bij een ontploffing in een medisch centrum in het Amerikaanse Californië is volgens lokale media één dode gevallen. Minstens drie anderen liepen verwondingen op, aldus de zender NBC4. De explosie gebeurde in Aliso Viejo, ten zuiden van Los Angeles.

Volgens bronnen die NBC4 aanhaalt is er sprake van een opzettelijke explosie. Mogelijk gaat het om een springtuig in een pakket, dat in het gebouw werd geleverd. Gespecialiseerde hulpdiensten zijn ter plaatse om het gebouw uit te kammen. De gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis.

In het centrum huist onder andere een apotheek, een laboratorium en een administratiedienst.