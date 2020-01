Dode en drie gewonden bij botsing tussen vrachtschip en roeiboot op de Rijn HAA

14 januari 2020

00u06

Bron: DPA 0 Bij een botsing tussen een vrachtschip en een roeiboot op de Rijn in Duitsland zijn een dode en drie gewonden gevallen. Dat meldt de lokale politie.

Het ongeval deed zich voor in de buurt van de gemeente Grenzach-Wyhlen, in de deelstaat Baden-Württemberg. Over de identiteit van de slachtoffers is voorlopig niets bekend. Ook de precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog onduidelijk. Na het incident werden onder andere een helikopter, de brandweer en de politie ingezet.