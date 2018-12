Dode en 44 gewonden bij ongeval met bus nabij Zürich KVDS

16 december 2018

11u16

Bron: Belga 0 Bij een zwaar ongeval met een bus in Zwitserland is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Er raakten ook 44 mensen gewond, van wie er drie ernstig aan toe zijn. De bus was beginnen te slippen en reed in op een muur. Dat meldt de Zwitserse politie.

Het ongeval gebeurde iets na 4 uur op de A3-autosnelweg nabij Zürich. De bus met Italiaanse nummerplaten was op weg van Genua naar Düsseldorf. De rit werd uitgevoerd door een onderaannemer van de Duitse busmaatschappij Flixbus.

Sneeuw en ijs

De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Maar "op het moment van het ongeval was de snelweg bedekt met sneeuw en ijs en het was aan het sneeuwen", aldus een politiewoordvoerster.





Een inzittende overleefde het ongeval niet. Drie anderen, onder wie de chauffeur, raakten zwaargewond. De lokale politie telde voorts 41 lichter gewonden. Over de identiteit van de slachtoffers werd nog niets vrijgegeven, al vertelde de politie wel dat er geen kinderen op de bus zaten.

