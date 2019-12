Dode en 20-tal gewonden bij zware kettingbotsing door dichte mist in Friesland: autoriteiten roepen op niet meer weg op te gaan KVDS

31 december 2019

21u02

Bron: Belga

Op de A32 in het Friese Akkrum is dinsdagavond een zware kettingbotsing gebeurd. Volgens de politie is er sprake van een dodelijk slachtoffer en een 20-tal gewonden. Twee mensen zouden er erg aan toe zijn.

Door de dichte mist zijn tientallen auto's op elkaar gereden. Ook in tegengestelde richting van de snelweg tussen Heerenveen en Leeuwarden waren er verscheidene aanrijdingen, zegt de brandweer.

Getuige

Een getuige gewaagde bij RTL Nieuws van 25 voertuigen die bij de botsing betrokken waren. De politie heeft tientallen betrokkenen die niet gewond zijn geraakt van de snelweg naar een school in Irnsum geleid. De autoriteiten hebben het publiek opgeroepen niet te gaan kijken en voorrang te geven aan de hulpdiensten.





Ook op de A7 bij de afrit naar de A32, tussen de knooppunten Joure en Heerenveen, is in de mist een aanrijding tussen meerdere auto’s ontstaan. Ook hier zijn gewonden gevallen.

Door meerdere ongevallen is ook de A28 nabij Harderwijk dicht. Het weerinstituut KNMI heeft voor het noorden van Nederland code oranje afgekondigd voor zeer dichte mist. Volgens de openbare omroep NOS is het zicht plaatselijk minder dan tien meter. De autoriteiten hebben opgeroepen niet meer de weg op te gaan.