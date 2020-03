Dode en 17 gewonden door felle metrobrand in New York HAA

27 maart 2020

14u44

Bron: ANP, The Guardian 4 Bij een brand in de metro van New York zijn afgelopen nacht één dode en meerdere gewonden gevallen. Zeker vier personen liepen levensgevaarlijke verwondingen op, meldt de brandweer.

Het vuur ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) in een metro bij een station in de wijk Harlem (Manhattan). De brandweer sprak over een moeilijke operatie, onder meer omdat er in het metrostation geen of nauwelijks ventilatie is.

Rookpluimen

De brand kostte een 36-jarige man het leven, aldus de politie. Nog volgens de NYPD (New York Police Department) zijn 8 volwassenen naar het ziekenhuis gebracht. De New Yorkse brandweer spreekt van 4 personen die vechten voor hun leven, 1 zwaargewonde en 7 burgers en 5 brandweermannen die lichtgewond zijn geraakt.

Circa 100 brandweerlui kwamen ter plaatse. Het duurde ongeveer een halfuur voordat de vlammen geblust waren. Op straat waren dikke rookpluimen te zien. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er werden geen arrestaties verricht.

Coronavirus

Hoeveel reizigers er in de metro zaten, is niet bekend. Sowieso nemen minder New Yorkers momenteel de metro, vanwege de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus in de miljoenenstad.

Lees ook:

VS stevent recht op catastrofe af: “Ik heb mijn partner nooit eerder zien huilen, nu stroomden de tranen over zijn wangen” (+)