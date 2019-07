Dode en 15 gewonden bij grote ontploffing in woning in Californië kg

16 juli 2019

08u36

Bron: Belga 0 Bij een grote ontploffing in een woning in het Californische stadje Murrieta is een medewerker van een gasbedrijf omgekomen en raakten vijftien mensen gewond.

Gasmaatschappij SoCalGas had een oproep binnengekregen voor een aardgasleiding die gisterenochtend plaatselijke tijd bij werken in een woning door een aannemer beschadigd was geraakt. Medewerkers van de maatschappij waren ter plaatse toen de ontploffing zich kort na de middag voordeed. Eén medewerker liet daarbij het leven, een tweede raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daarnaast raakten ook nog veertien andere mensen gewond.



Over de oorzaak van de explosie bestaat nog geen duidelijkheid. Onderzoek moet uitsluitsel geven. Intussen is de buurt nog steeds afgesloten en kregen de omwonenden te horen dat ze op een veilige afstand moeten blijven omdat het gevaar nog niet volledig is geweken.



De getroffen woning stond volgens een buur te koop. Het gebouw is volledig vernield.