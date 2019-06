Dode en 14 gewonden na explosie in Wenen IB JV

27 juni 2019

06u53

Bron: belga, anp, dpa 0 Bij de instorting van een appartementsgebouw in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn gisteren zeker veertien mensen gewond geraakt. Vier van hen liepen zware verwondingen op. Een vrouw werd vannacht dood vanonder het puin gehaald. Mogelijk is een tweede persoon gelokaliseerd. De brandweer probeert dit slachtoffer momenteel te bereiken.

De instorting vond plaats na een ontploffing. De politie denkt dat de explosie is veroorzaakt door een gaslek. Op beelden die getuigen maakten, is te zien hoe de explosie een groot gapend gat veroorzaakte in de voorgevel van het gebouw, dat dateert uit de jaren vijftig. 22 woningen liepen schade op.

Een 35-jarige man, die in een van de appartementen in het gebouw woont, liep breuken en verschillende interne verwondingen op. In de loop van de nacht ging zijn toestand erop vooruit en was hij niet meer in levensgevaar, laten de hulpdiensten aan het Oostenrijkse persbureau APA weten.

Zoektocht 's nachts voortgezet

De hulpdiensten zochten afgelopen nacht nog naar andere slachtoffers. Ze focusten zich op een wagen die bedolven is en waar vermoedelijk een of twee mensen in zitten.

Kort voor middernacht waren drie mensen nog vermist, maar de politie wees erop dat ze mogelijk niet aanwezig waren in het gebouw op het moment van de explosie.

Intussen is het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. Reddingswerkers gaan ervan uit dat er nog een of twee personen onder het puin liggen.