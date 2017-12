Dode door vuurwerk in Nederland LB

16u46

Bron: ANP 345 ANP In het Nederlandse dorp Swifterbant, in de provincie Flevoland, is een dode gevallen door vuurwerk.

In Swifterbant is vanmiddag een dode gevallen door vuurwerk. Het gaat om een man, meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze toedracht is nog niks bekend.

Twee kinderen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle, om te kijken of ze geen gehoorbeschadiging hebben opgelopen.

Er waren veel mensen die het ongeluk zagen gebeuren. Ze worden opgevangen door de gemeente. Hen wordt slachtofferhulp aangeboden, zei een woordvoerster van de politie.

