Dode door modderlawine in Italiaanse Alpen

07 augustus 2018

02u27

In de Italiaanse Alpen is een man om het leven gekomen na een aardverschuiving. Een vrouw die met hem in de auto zat, wordt nog vermist.

Het ongeluk had maandagavond plaats in het bergdal Val Ferret in de buurt van de Mont Blanc. Meerdere auto's werden door het puin en de modder getroffen, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera.



Zo'n 120 mensen moesten worden geëvacueerd. Ze zijn in een sporthal en bij een golfclub ondergebracht. Het slachtoffer komt uit Milaan.